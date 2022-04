Esplode la bomba Lukaku: colpo di scena per l’Inter

Le ultime voci sul futuro di Lukaku parlano di un interessamento a sorpresa in vista della prossima estate: colpo di scena in casa Inter

L’Inter ha ritrovato l’Inter. Il netto recupero delle energie psicofisiche di Dzeko e compagni è sotto gli occhi di tutti. La squadra guidata da Simone Inzaghi è definitivamente uscita dal periodo buio attraversato negli ultimi due mesi e il roboante successo in Coppa Italia non è altro che un’ulteriore conferma di ciò.

Ma i problemi restano, a prescindere dai trofei che la ‘Beneamata’ riuscirà a portare a casa quest’anno. Pesa, in particolare, l’assenza di un vero e proprio bomber nel reparto offensivo. Non a caso, da tempo circolano numerosi voci di calciomercato su un incredibile ritorno di Lukaku in nerazzurro. Il centravanti belga sta vivendo probabilmente il peggior momento di sempre della sua carriera al Chelsea. L’avventura finora non è andata esattamente secondo previsioni (per usare un eufemismo) e ad oggi il classe ’93 è più un corpo estraneo che altro nella rosa a disposizione di Thomas Tuchel. A peggiorare la situazione, poi, ci ha pensato la complicata situazione societaria dei ‘Blues’, generata dalla guerra. La punta, dunque, cerca una via d’uscita in vista dell’estate e, le dichiarazioni d’amore pubbliche rilasciate qualche mese fa sull’Inter dal calciatore, attestano la sua voglia di farsi rivedere dalle parti di Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, colpo di scena Lukaku: c’è anche il Milan

Arriva, però, una notizia che ha davvero del clamoroso sul futuro dell’ex Manchester United. Stando a quanto rivelato da ‘Goal.com’, ci sarebbe anche l’opzione Milan per Big Rom. L’incredibile affare in questione potrebbe concretizzarsi in seguito al cambio di proprietà del club rossonero. Elliott, infatti, non è disposto a finanziare una simile operazione (molto esosa), mentre i gestori di Investcorp, il fondo arabo che ha sede in Bahrain con cui la trattativa per la cessione è già ben avviata, potrebbero valutare seriamente l’acquisto di Lukaku, in modo da mettere a segno da subito una grande firma.

Si tratta comunque di un colpo difficile da realizzare per i costi a dir poco elevati. Ricordiamo che il 28enne è stato pagato dai londinesi ben 113 milioni di euro soltanto lo scorso agosto e l’ingaggio attuale ammonta a 12 milioni di euro netti. Probabilmente il ‘Diavolo’ chiederebbe al Chelsea quantomeno di continuare a versare parte dello stipendio dell’attaccante. I lombardi, dal canto loro, non potranno continuare ad appoggiarsi ancora su Giroud e Ibrahimovic (per evidenti questioni anagrafiche) e il probabile arrivo di Origi appare non sufficiente. Lukaku sarebbe certamente il profilo ideale, considerando anche che ha già dimostrato di saper essere dominante e decisivo in Serie A. Situazione da monitorare, l’Inter è avvisata.