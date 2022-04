Sabitzer libera il big: testa a testa Inter-Juve

Il Cholo Simeone libera un big per giugno e accende il duello di mercato tra Inter e Juventus

L’Atletico Madrid ha fallito l’accesso alla semifinale di Champions League e in campionato è ormai fuori dalla lotta per il campionato. Una stagione piuttosto problematica per la squadra di Simeone che già pensa al prossimo mercato estivo.

A giugno andrà via Luis Suarez e anche il futuro di Joao Felix è incerto. Il condottiero dell’Atletico intanto ha messo nel mirino, come riportato da ‘BeSoccer’, il centrocampista austriaco Marcel Sabitzer. Il classe ’94, dopo le ottime stagioni al Lipsia, si è trasferito al Bayern Monaco ma a fine stagione potrebbe già lasciare Monaco di Baviera. La sua stagione non ha rispettato le attese: appena un gol in Bundesliga e prestazioni poco convincenti anche in Europa. Sabitzer, arrivato per 15 milioni di euro, ha firmato con il Bayern fino al 2025 ma l’addio potrebbe essere imminente, alla luce dell’interesse concreto del club madrileno.

De Paul scaricato: duello Inter-Juventus

Di conseguenza sono più che mai in discussione le permanenze di Saul Niguez, che a fine stagione rientrerà dal prestito al Chelsea, e Rodrigo De Paul, arrivato appena la scorsa estate dall’Udinese per 35 milioni di euro. L’argentino non ha convinto il ‘Cholo’ Simeone e a fine stagione potrebbe lasciare posto proprio a Sabitzer. Il via libera dell’Atletico per De Paul aprirebbe un duello di mercato tra Inter e Juventus che ormai da tempo hanno espresso l’interesse nei confronti del trequartista classe ’94.

I nerazzurri anche in estate si erano avvicinati a De Paul e lo hanno sempre considerato un obiettivo. Anche la Juventus dovrà muoversi per rimpiazzare Paulo Dybala e un profilo come quello di De Paul potrebbe fare al caso dei bianconeri ma per prelevarlo dall’Atletico serviranno almeno 30 milioni di euro.