Doppia proposta per l’Inter: all-in per il big

Un big dell’Inter nel mirino del Chelsea: doppia contropartita, la risposta dei nerazzurri

Il prossimo mercato estivo potrebbe regalare tante sorprese quante quello passato. Sono molti i giocatori che devono risolvere il proprio futuro e molti di loro potrebbero tenere in considerazione anche un trasferimento in Serie A.

Per molti calciatori il loro ciclo sembra terminato ed è tempo di cambiare aria. Uno di questi è Romelu Lukaku che è tornato in estate al Chelsea, creando malumore nel popolo interista, ma quello che sembrava essere un ritorno per la definitiva consacrazione, si è trasformato in un incubo per il belga. ‘Big Rom’ sembra la brutta copia dell’attaccante devastante visto in Serie A che appena un anno fa aveva trascinato l’Inter alla vittoria dello scudetto. Quest’anno appena 5 gol in 21 gare di Premier League e un rendimento troppo poco sufficiente. Lukaku gradirebbe il ritorno all’Inter ma non è l’unico giocatore del Chelsea accostato ai nerazzurri.

Il Chelsea propone anche Loftus-Cheek per Skriniar

Secondo quanto riportato da ‘interlive.it’, il Chelsea vorrebbe proporre anche Ruben Loftus-Cheek alla Serie A, in particolare all’Inter. Il centrocampista dei Blues classe ’96 non rientra più nei piani tecnici del club. Quest’anno con Tuchel ha giocato poche partite importanti e spesso è partito dalla panchina. Il suo contratto scade nel 2024 e di recente è stato accostato anche alla Lazio, visto l’ottimo rapporto col suo ex allenatore Maurizio Sarri.

Il piano del Chelsea è quello di proporre Loftus-Cheek a titolo definitivo, con l’aggiunta di Lukaku in prestito biennale per arrivare al colosso nerazzurro Milan Skriniar. Il difensore slovacco è diventato ormai un perno assoluto della difesa e uno dei leader indiscussi del gruppo e l’Inter in alcun modo intende privarsene.