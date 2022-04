Vlahovic di nuovo in maglia viola: Juventus-Fiorentina, succede l’impensabile

Durante Juventus-Fiorentina i tifosi hanno espresso la loro opinione sui social circa la prestazione di Vlahovic

La seconda sfida di Dusan Vlahovic da avversario alla Fiorentina coincide con il ritorno della semi-finale di Coppa Italia. Dopo alcuni errori nell’arco del primo tempo i tifosi si sono scatenati sui social sulla sua prestazione.

Con molta ironia, i tifosi hanno scritto che Vlahovic sarebbe tornato a giocare per la Fiorentina, scherzando su come il centravanti serbo si stia comportando sul campo. Nel frattempo la Juventus è passata in vantaggio grazie al gol di un altro ex, Federico Bernardeschi.

Juventus-Fiorentina, le reazioni social su Vlahovic

Ecco alcuni delle ilarità scritte su Dusan Vlahovic su ‘Twitter’.

Fino ad ora miglior partita di Vlahovic con la maglia della Fiorentina#jvtblive — Michele Fusco (@mike_fusco) April 20, 2022

+ bernardeschi – vlahovic — Fabianaa (@ryantiamoo) April 20, 2022