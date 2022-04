Juventus-Fiorentina, Bernardeschi e Danilo mandano Allegri in finale

La semi-finale di ritorno Juventus-Fiorentina di Coppa Italia si conclude con la vittoria dei bianconeri grazie a Bernardeschi

Un gol all’andata e uno al ritorno sono sufficienti per Max Allegri per agguantare la finale di Coppa Italia. Sulla strada ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi dopo la roboante vittoria per 3-0 nel Derby contro il Milan.

A decidere la partita di oggi è una rete 32′ di Federico Bernardeschi. Nulla da fare per Dusan Vlahovic che non riesce ad infilzare la sua ex squadra, nonostante le occasioni avute nel primo tempo che hanno scatenato l’ilarità sui social.

A fermare la Fiorentina ci ha pensato anche Mattia Perin, autore di un grande intervento su un colpo di testa di Martinez Quarta ad inizio secondo tempo.

Juventus-Fiorentina, il tabellino

Dopo le occasioni iniziali per Vlahovic, ci ha pensato Bernardeschi a sbloccare il risultato su un’uscita sciagurata di Dragowski. Un’occasione per parte poi, prima per la Viola con Martinez Quarta e poi per la Juventus con un palo esterno colpito da Zakaria su assist di Vlahovic al 55′. Al 65′ gran punizione di Biraghi che sfiora il palo e termina sul fondo. Al 69′ gol annullato a Rabiot per una posizione di fuorigioco.

Il forcing finale dei ragazzi di Italiano viene poi domato con saggezza ed esperienza della Juventus che sfrutta un contropiede nel finale: gran dribbling di Cuadrado e assist decisivo per Danilo che mette in ghiaccio la partita.

Juventus-Fiorentina 2-0 32′ Bernardeschi, 94′ Danilo