Spalletti ora rischia davvero: il Napoli pronto alla decisione a sorpresa

Una situazione delicata in casa Napoli dopo il pareggio arrivato nei minuti finali contro la Roma: Spalletti criticato, ora rischia

Gli ultimi minuti della sfida tra Napoli e Roma sono stati decisivi con il pareggio dei giallorossi arrivato nel recupero: bastava una vittoria per restare aggrappati ancora a Inter e Milan. Luciano Spalletti è stato criticato duramente nel post partita per le sue scelte.

Così il giornalista Paolo Bargiggia si è lasciato andare in un’analisi dettagliata di quello che è accaduto lunedì sera allo Stadio Maradona. I cambi dell’allenatore partenopeo nel mirino come svelato: “Spalletti si fa travolgere dalla paura, toglie Osimhen e Insigne inserendo Mertens per il nigeriano e Juan Jesus per il capitano: la squadra a quel punto si schiera in pratica con la difesa a 5 regalando almeno 20 metri di campo ai giallorossi che aspettavano solo quello”. Il Napoli ha così buttato via una partita con i tre punti che erano davvero ad un passo.

Calciomercato Napoli, Spalletti in bilico

Lo stesso giornalista Bargiggia successivamente ha svelato ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane: “Adesso Spalletti è chiamato ad invertire la tendenza nelle ultime cinque gare di campionato: il suo futuro a Napoli diventa a rischio nonostante un contratto fino al 2024″.

La prossima giornata sarà ancor più decisiva: gli azzurri andranno al Castellani contro l’Empoli, mentre Inter e Milan affronteranno rispettivamente Roma e Lazio dopo la semifinale di Coppa Italia che ha visto la vittoria schiacciante dei nerazzurri. Tutto resta ancora aperto con la qualificazione alla prossima Champions League ormai in tasca, ma non è detta l’ultima parola. Cinque sfide per continuare a regalare risultati importanti dimenticando i numerosi passi falsi in casa.