Il Milan cambia pelle: colpi da urlo, c’è la data

Possibile rivoluzione in casa Milan con l’ennesimo cambio di proprietà: c’è anche la data per il passaggio, ecco quando

La società rossonera è sempre molto attiva anche un possibile cambio di proprietà: ci sono tante suggestioni anche sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione.

Contatti costanti per arrivare al closing con Investcorp: le prossime settimane saranno decisive in vista del futuro. Come riportato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” tutto sarà più chiaro a Nyon con la proposta della nuova linea societaria. Nonostante il cambio di proprietà, sarà confermato al suo posto Paolo Maldini: a breve sarà svelato anche il futuro di Massara e di Moncada.

In questo modo il Milan proverà anche a regalare nuovi colpi a Stefano Pioli con innesti di assoluto valore. Divock Origi è sempre più vicino così come il difensore Botman con la fumata bianca in arrivo. Altre suggestioni arrivano dalla Spagna con la situazione sempre movimentata per Asensio, che vorrebbe dire addio al Real Madrid.

Calciomercato Milan, quanti colpi rossoneri per il futuro

In Serie A piace l’esterno offensivo del Sassuolo, Hamed Junior Traore, che è cresciuto in maniera esponenziale con la maglia neroverde. Slle sue tracce ci sarebbero anche Roma e Napoli. L’altra suggestione in Italia è quella che porta direttamente a Torino con il futuro in bilico di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus al termine della stagione. Ora l’attaccante argentino dovrà prendere una decisione definitiva in vista del futuro. Il duello potrebbe essere così suggestivo con l’Inter, che l’ha messo nel mirino ormai da tempo con l’ad Beppe Marotta che lo conosce molto bene proprio dai tempi dell’avventura condivisa in bianconero.