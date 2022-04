Vlahovic non è l’ultimo, ancora un affare Juventus-Fiorentina: scambio a centrocampo

Questa sera va in scena la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina. Intreccio quello tra bianconeri e viola che come spesso capita può passare dal campo al mercato

Fari puntati sullo ‘Stadium’ dove questa sera scendono in campo la Juventus e la Fiorentina per la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia. Vittoria di misura all’andata per i bianconeri di Allegri proprio al fotofinish, che permette a Vlahovic e soci di avere un minimo vantaggio per la gara odierna. Intanto l’Inter attende di conoscere il nome della finalista, mentre gli intrecci tra Juve e Fiorentina si moltiplicano, con la rivalità in campo che non accenna a calare, mentre in sede di calciomercato spesso e volentieri anche in anni recenti le due società hanno incrociato le rispettive strade.

Da Bernardeschi a Chiesa fino ad arrivare al recentissimo caso di Dusan Vlahovic, passato dal viola al bianconero proprio nell’ultima finestra di gennaio non senza polemiche per i tifosi toscani. Ormai il tabù, almeno dal punto di vista del mercato, tra i due club sembra parzialmente superato, e non va escluso che nel prossimo futuro possano intavolare ulteriori affari.

Calciomercato Juventus, intrigo Torreira dopo il riscatto: idea di scambio a centrocampo

Tra i protagonisti di serata ci sarà Lucas Torreira, che sta vivendo una stagione spaziale a Firenze anche dal punto di vista realizzativo, con l’exploit delle ultime settimane che lo ha portato fino a cinque reti in Serie A. La viola sembra ormai indirizzata a riscattarlo per 15 milioni di euro dall’Arsenal e ha tutte le intenzioni quindi di puntarci forte.

Non va però escluso che lo stesso Torreira possa divenire osservato speciale della stessa Juventus, che avrebbe bisogno di migliorare qualità e quantità per la prossima annata. Una bella soluzione, con le dovute difficoltà del caso, può essere proprio l’uruguaiano visto che ormai i passaggi dalla Fiorentina alla Juve non so più un tabù del tutto insormontabile, e i bianconeri avrebbero al proprio arsenale anche i giovani giusti che potrebbero far gola alla dirigenza toscana. Nel caso specifico il club piemontese potrebbe provarci con uno scambio con Rovella, di ritorno dal prestito al Genoa ed in attesa di nuova collocazione. Il calciatore potrebbe anche piacere per età e prospettive alla viola ma storicamente la Fiorentina non ha alcuna intenzione di fare sconti ai grandi rivali.