Frenata Inter e sorpasso Juve: ‘vendetta’ Allegri su Inzaghi

Juventus attesa protagonista anche del prossimo calciomercato estivo. Possibile ‘sgarbo’ all’Inter

Delusa da questa stagione, e non può che essere altrimenti, la Juventus è già al lavoro in vista della prossima e quindi del calciomercato estivo che verrà. Non solo l’erede di Dybala, i bianconeri puntano a rinforzare la difesa e soprattutto il centrocampo.

Per la mediana si fanno sempre i nomi di Jorginho e Sergej Milinkovic-Savic. Ma anche quello del grande ex Paul Pogba. Va detto che si prevede una mezza rivoluzione e ciò significa che i rinforzi potrebbero essere più di due. Con l’uscita di Arthur, destinazione magari Arsenal con la formula del prestito, Cherubini e soci potrebbero valutare qualche cosiddetta ‘opportunità’ di mercato. A tal proposito occhio a quelle targate Real Madrid, specificatamente a Dani Ceballos del tutto fuori dai piani di Carlo Ancelotti.

Regista, mezz’ala e trequartista, la duttilità – in aggiunta alle qualità tecniche – del classe ’96 può senz’altro stuzzicare Allegri. Reduce da un intervento alla caviglia, Ceballos è finito già sul taccuino della dirigenza dell’Inter a caccia di un vice Brozovic. I nerazzurri, però, punterebbero al prestito, formula impraticabile visto che il 25enne di Utrera è in scadenza nel 2023.

Calciomercato Juventus, ‘vendetta’ sull’Inter: 37 milioni per Ceballos

Approfittando delle ‘difficoltà’ interiste, la Juve potrebbe accelerare trovando un accordo col Madrid per una cifra non superiore ai 10-12 milioni di euro. A Ceballos, invece, potrebbe venir proposto un quadriennale da 4-4,5 milioni di euro netti (ora ne prende circa 3) a stagione. Un totale con Decreto Crescita di circa 25 milioni, che sommati a quelli del cartellino fanno 35-37 milioni di euro per la ‘vendetta’ di Allegri su Inzaghi.