Allegri inguaia la Juventus: l’addio è doppio

Manca poco alla riapertura della sessione estiva di calciomercato: la Juventus può rischiare grosso a causa di Allegri

Alle spalle il pari contro il Bologna, la Juventus di Massimiliano Allegri è attualmente impegnata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Non è l’unico pensiero, però, per i vertici bianconeri in vista del futuro prossimo. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il tanto chiacchierato ‘ribaltone’ ai vertici di casa Juventus potrebbe portare a non pochi cambiamenti, anche in sede di calciomercato. Andrea Agnelli e Pavel Nedved restano i maggiori indiziati per salutare lasciando spazio ad un nuovo corso bianconero, magari con il tanto conclamato ritorno dell’ex capitano Alex Del Piero. Ma non solo.

Attenzione anche a Massimiliano Allegri che, senza il presidente suo grande estimatore, potrebbe decidere di sua volontà di lasciare la Juventus per tentare una nuova ambiziosa avventura in Europa. Archiviato il retroscena estivo che ha visto Allegri vicinissimo alla panchina del Real Madrid, per l’allenatore toscano potrebbero aprirsi le porte del campionato francese.

Allegri al PSG: nuova ‘minaccia’ per la Juve

Il PSG dovrebbe dire addio a Pochettino ed è a caccia di un grande allenatore per l’anno prossimo: dal sogno Zidane ad altri nomi in lista del presidente Al-Khelaifi, quello che potrebbe spuntare potrebbe essere proprio il livornese. A Parigi non desiderano altro che vincere, anche a discapito del bel gioco, ed è per questo che con l’approdo di Allegri sotto la Tour Eiffel, anche la Juventus potrebbe ‘tremare’ in sede di mercato.

Il ‘Conte Max’ vorrebbe con sè uno dei suoi intoccabili che, a più riprese durante l’attuale stagione, ha elogiato senza timori. Si tratta del brasiliano Danilo, in scadenza nel 2024 con la società torinese e reduce da 27 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti con la maglia della Juventus.

Il nuovo PSG potrebbe quindi ripartire da Allegri e Danilo: un duo tutto bianconero per provare a rilanciare il progetto della società francese.