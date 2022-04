Coppa Italia, Lautaro e Gosens stendono il Milan: l’Inter vola in finale

L’Inter si prende il Derby della Madonnina e la finale di Coppa Italia: steso il Milan 3-0, decidono le reti di Lautaro Martinez e Gosens

Una serata di quelle che lasciano il segno. Si è chiuso il Derby della Madonnina tra Inter e Milan, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. A sorridere sono i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, che stendono la truppa di Pioli a San Siro con un pesantissimo risultato di 3-0.

La ‘Beneamata’ è apparsa più convincente e in palla quest’oggi rispetto ai cugini sin dagli istanti iniziali del primo tempo. Lautaro Martinez ha vestito i panni del trascinatore, realizzando una sontuosa doppietta in 40 minuti. Al 4′ Darmian rilascia un cross dalla destra e il ‘Toro’ batte Maignan con una strepitosa girata al volo che non lascia scampo al portiere e sblocca la partita. L’argentino, poi, allunga ancora il punteggio sfruttando alla grande un assist di Correa e realizzando, da solo di fronte all’estremo difensore francese, un tocco sotto vincente.

Coppa Italia, Inter-Milan 3-0: il tabellino

Al 68esimo della ripresa avviene un episodio che scatena le proteste dei rossoneri e continuerà senz’altro a far discutere. Il Milan riesce ad accorciare grazie a Ismail Bennacer: l’algerino pesca la rete del 2-1 dal limite dell’area, ma l’arbitro Mariani va a rivedere le immagini al Var e decide di annullare tutto per posizione di fuorigioco attiva di Kalulu, che impedisce a Handanovic di veder partire il pallone. Quattordici minuti più tardi Gosens cala il tris e chiude i conti insaccando un cross rasoterra di Brozovic. L’Inter si prende la finale e conferma l’ottimo stato di forma dal punto di vista psicofisico, trovando un successo molto significativo anche in ottica Scudetto. Domani Juventus e Fiorentina si giocheranno l’altro posto disponibile per la finale.

Inter-Milan 3-0: 4′ e 40′ Lautaro (I), 82′ Gosens (I)