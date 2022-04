Maldini soffia il colpo all’Inter: ecco la strategia del Milan

Il Milan potrebbe mettere gli occhi su Filip Kostic, esterno serbo nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli, con la vittoria in casa contro il Genoa di Blessin, è tornato ai tre punti nel campionato italiano di Serie A dopo una serie di pareggi che ha riavvicinato pericolosamente l’Inter di Simone Inzaghi alla vetta.

I nerazzurri, che nel derby d’Italia contro la Juventus hanno riacceso i motori, ora potenzialmente potrebbero sorpassare il Milan se dovessero vincere con la Roma ed il recupero contro il Bologna. Insomma, sarà una corsa serrata per la vittoria dello scudetto con le milanesi che sembrano le più indirizzate al trionfo rispetto al Napoli di Luciano Spalletti che si è fermato in casa contro i giallorossi di Josè Mourinho. Non solo, Inter e Milan potrebbero essere rivali anche in sede di calciomercato nella prossima estate per un giocatore in particolare.

Stiamo parlando di Filip Kostic, esterno dell’Eintracht di Francoforte. Il giocatore serbo, da tempo nei radar dell’Inter di Beppe Marotta, per un periodo è stato individuato come sostituto naturale, soprattutto prima dell’arrivo in nerazzurro di Robin Gosens, giocatore tedesco acquistato dall’Atalanta. Il Milan invece potrebbe puntare forte su Kostic per rinfrescare la batteria degli esterni vista la deludente stagione di Rebic e Saelemaekers.

Calciomercato Inter e Milan, duello per Kostic

L’Inter quindi sembra aver un po’ mollato la presa su Kostic, ma attenzione al futuro di Perisic. Se il croato non dovessero trovare l’accordo per il rinnovo con i nerazzurri, la dirigenza della Beneamata potrebbe tornare forte su Kostic, in scadenza nel 2023 con l’Eintracht. Il Milan invece, per superare la concorrenza dei cugini meneghini, sarebbe disposto anche a mettere sul piatto il cartellino proprio del belga Saelemaekers, anche se resta il dubbio contratto, visto che il ’99 rossonero ha da poco rinnovato fino al 2026.