Asse Juve-Atletico: doppio affare da 65 milioni

In vista dell’estate potrebbe accendersi l’asse Juve-Atletico. Allegri e Simeone pensano ad una maxi operazione da 65 milioni

Juventus e Atletico Madrid sono intrecciate nel mercato. Il nome di Morata è il primo che viene in mente, dato il riscatto ancora in ballo a favore dei bianconeri. Sul piatto, però potrebbero entrare altri giocatori.

L’idea della società torinese è quella di chiedere uno sconto per il centravanti spagnolo e riuscire ad accaparrarselo per una cifra intorno ai 20/25 milioni di euro. Uno sconto di circa 10 milioni da quelli pattuiti, ma con un’altra trattativa si potrebbero rimpolpare comunque le casse dei colchoneros.

In uscita dalla Juventus c’è sicuramente Alex Sandro. L’esterno sinistro continua a non convincere dopo una prima stagione esaltante e le prestazioni sottotono hanno indotto la dirigenza a fare una scelta. L’imminente scadenza e l’età sono solo dei surplus che spingono Cherubini a lasciarlo partire.

Renan Lodi può entrare nell’affare Juve-Atletico

La prima idea per sostituire Alex Sandro è proprio Renan Lodi. Brasiliano anche lui, ma classe ’98, il laterale sta trovando una buona continuità con Simeone che lo ha schierato titolare anche nel doppio scontro contro il Manchester City.

Nonostante questo, la sua partenza non è esclusa se dovesse arrivare una buona offerta. La Juventus potrebbe mettere sul piatto ulteriori 25 milioni di euro e garantire al giocatore un contratto da 6 milioni all’anno, sfruttando i vantaggi del Decreto Crescita.

Sommando il suo cartellino, l’estensione contrattuale e la trattativa per Morata si creerebbe un asse Juve-Atletico di un valore attorno ai 60/65 milioni. La Juventus potrebbe trarre grandi vantaggi: innanzitutto la riconferma di Morata, che farebbe felice anche il giocatore (che non ha mai nascosto l’amore per l’Italia); poi sarebbe risolto il problema legato alla fascia sinistra, che ormai attanaglia i bianconeri da qualche stagione. Vedremo se questa maxi suggestione di calciomercato si concretizzerà o meno in estate.