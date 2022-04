Possibile addio: Mourinho sfida la Juve per il big di Serie A

Un colpo a sorpresa nel prossimo calciomercato estivo: Mourinho e Allegri si contendono il big di A già pronto a dire addio

Juventus e Roma hanno vissuto stagioni diverse, tra alti e bassi, fino a ritrovarsi adesso appaiate per conquistare l’ultimo posto valido per l’accesso alla prossima Champions League. I bianconeri anticipano la squadra di Mourinho di cinque punti, ad altrettante gare dal termine della Serie A. Tutto può essere ancora scritto, tutto può cambiare: attenzione, però, perchè il duello tra bianconeri e giallorossi potrebbe spostarsi ben oltre il rettangolo verde.

Roma e Juventus, questo non è affatto un mistero, hanno in passato condiviso obiettivi comuni per i quali c’è stato più di un duello. E questo scenario, in vista del prossimo giugno, potrebbe ripetersi con un profilo che da tempo è sul taccuino delle due dirigenze e che nel calciomercato estivo, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà Milano a parametro zero. Occhi in casa Inter: la sfida per il big di Simone Inzaghi è già servita.

Duello Roma-Juventus: Mourinho ‘scippa’ l’Inter

Dopo il pari ricco di polemiche contro il Napoli, Mourinho è già proiettato ad Inter-Roma di sabato prossimo. Ed è proprio dalla sua ex squadra che lo ‘Special One’ intende attingere per rinforzare la rosa giallorossa. Il portoghese ha messo ormai da mesi nel mirino Ivan Perisic, laterale in scadenza il 30 giugno con i campioni d’Italia in carica e che sembrerebbe, al momento, ben lontano dal rinnovo con i nerazzurri.

L’arrivo del croato a zero è un’idea balenata e che resta viva anche nei pensieri della Juventus: Massimiliano Allegri ritiene Perisic il perfetto innesto, in caso di partenza di Alex Sandro e non solo.

Perisic in questa stagione ha accumulato 41 presenze con 7 assist vincenti e 5 reti all’attivo: il suo futuro è diviso tra Torino e Roma.