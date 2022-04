Il gioiello chiama Milan e Inter: Juve a bocca asciutta

Il calciomercato di Inter e Milan può vedere una suggestiva ipotesi estera: c’è l’offerta, il gioiello snobba la Juventus

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura del calciomercato estivo e le big del nostro calcio stanno già valutando quelle che potrebbero essere le prossime mosse da compiere a partire da giugno. Tra entrate ed uscite, le attenzioni sono ora rivolte al finale di stagione che vede Inter e Milan in piena corsa per lo scudetto. Con il Napoli ormai lontano dalla lotta al vertice, si prospetta un duello tutto milanese per la conquista del prossimo tricolore.

Un duello che potrebbe però andare oltre e spostarsi anche in sede di mercato dove, non è un mistero, già in passato rossoneri e nerazzurri hanno condiviso obiettivi comuni per accontentare le richieste dei propri tecnico. Ecco quindi che in questa maniera la storia potrebbe ripetersi, con la Juventus che rischia una clamorosa beffa per il gioiello in partenza.

Il talento ha chiesto la cessione: proposto a Milan ed Inter

Uno dei nomi che a lungo ha suscitato grande interesse nella dirigenza del Milan, nel corso degli ultimi anni, è certamente quello di Richarlison. Il brasiliano, sotto contratto con l’Everton fino al 30 giugno 2024, ha già fatto sapere di voler cambiare aria. Alcuni intermediari si sarebbero fatti avanti, sondando il terreno con Inter e Milan per un’eventuale sbarco in Serie A del gioiello verdeoro.

Uno scenario che può vedere tagliata fuori la Juventus che, come le due meneghine, ha seguito Richarlison per l’attacco di Allegri. In questa stagione, tra Premier League e coppe, la punta ha messo a segno 7 reti con 4 assist, in 26 presenze complessive.

La volontà del calciatore, valutato 30-35 milioni di euro, potrebbe quindi pesare. Allegri è dunque destinato a guardare altrove per rinforzare un attacco in rinnovamento come quello della Juventus, per il 2022/23.