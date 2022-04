Ultim’ora improvvisa, lascia il ritiro: salta il big match

Brutte notizie in vista della super sfida di Serie A: a casa per sintomi influenzali, l’allenatore dovrà inventarsi qualcosa di nuovo

Sfida decisiva per il Napoli targato Luciano Spalletti, che sfiderà allo stadio Maradona la Roma a poche giornate dalla fine del campionato di Serie A. Dopo la vittoria di Milan e Inter, i partenopei dovranno conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno in ottica Scudetto.

Brutte notizie per lo stesso allenatore toscano, che dovrà fare a meno di David Ospina, che ‘ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak’.

Ecco i convocati del Napoli: “Meret, Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano”.

Napoli-Roma, che sfida Spalletti-Mourinho

Nella giornata di ieri Mourinho si è recato ai Quartieri Spagnoli per omaggiare Diego Armando Maradona: i due erano molto amici. Una sfida suggestiva che può regalare tanti spunti in vista delle prossime gare di campionato. Spalletti sfiderà così il suo passato contro il condottiero portoghese, che all’epoca era alla guida dell’Inter del Triplete. Una gara da seguire con attenzione per tante dinamiche che potrebbero cambiare improvvisamente. Da sempre il Derby del Sole ha regalato gioie ed emozione con sfide ricche di gol: allo Stadio Maradona i tifosi del Napoli proveranno a sostenere i propri beniamini per allungare in classifica anche sulla Juventus.