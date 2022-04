La voglia di riscatto dopo la Juve, ora torna Pirlo

Dopo l’esonero dalla Juventus, Andrea Pirlo non vede l’ora di ricominciare con una nuova avventura suggestiva: l’idea per il futuro

Andrea Pirlo ha avuto diversi contatti dopo l’esonero dalla Juventus, ma ora potrebbe tornare con un’avventura suggestiva per rimettersi all’opera.

Il club bianconero ha deciso di optare nuovamente per Massimiliano Allegri dicendo addio ad Andrea Pirlo, che ora vorrebbe tornare mettendosi in mostra. Come svelato dal quotidiano portoghese ‘A Bola’ l’ex centrocampista della Nazionale italiana sarebbe finito nella lista del presidente del Braga Antonio Salvador: l’obiettivo sarebbe quello di dire addio all’attuale tecnico Carvalhal. Ci sarebbero stati già i primi contatti in vista dei prossimi giorni, ma al momento non dovrebbero esserci novità decisive.

Pirlo, i risultati collezionati con la Juventus

L’esperienza di Andrea Pirlo alla Juventus è stata più che formativa vincendo Supercoppa e Coppa Italia e arrivando in Champions League con il piazzamento al quarto posto. Una nuova idea per sposare una nuova avventura suggestiva dopo che da giocatore è volato in MLS per diverso tempo. Ora lo stesso allenatore bresciano vorrebbe mettersi alla prova: il Braga potrebbe essere così l’occasione da non lasciarsi sfuggire per tornare in panchina dopo tanto tempo. In questi mesi ha ripreso a studiare per farsi trovare pronto in caso di nuova esperienza: Pirlo non vede l’ora di essere nuovamente protagonista.