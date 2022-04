Il sogno di Conte fa tremare le milanesi: 130 milioni

Il prossimo calciomercato estivo può vedere il Tottenham di Antonio Conte grande protagonista: doppia super offerta a Milan e Inter

La stagione del Milan continua a vivere di alti e bassi. Dopo un inizio difficile, la squadra di Pioli ha ripreso la retta via candidandosi al pari di Inter e Napoli come una delle possibili vincitrici dello scudetto. Una grande annata delle due milanesi che stanno già pianificando le prossime mosse per il futuro. L’annata 2022/23, nei piani di Marotta e Maldini, sarà una stagione fondamentale per la crescita, anche in ambito europeo, delle due big meneghine. Ed il calciomercato estivo, in tal senso, sarà alleato delle ambizioni delle società lombarde.

Da giugno, però, anche le grandi società europee inizieranno a muoversi per programmare grandi colpi e una delle più attive risulta essere il Tottenham di Antonio Conte. Gli ‘Spurs’, in piena corsa per un posto Champions, se dovessero effettivamente rientrare tra le prime quattro in campionato otterrebbero l’accesso diretto alla fase a gironi della prossima stagione. Ed il budget a disposizione dell’ex ct, da questo punto di vista, sarebbe davvero importante: 130 milioni che possono prendere la via di Milano.

Milan e Inter: arrivano 130 milioni da Conte

L’accesso del Tottenham alla prossima Champions League può costare caro a Inter e Milan. Gli ‘Spurs’ precedono, al quarto posto, l’Arsenal e pianificano per volontà espressa da Antonio Conte la possibilità di un doppio colpo da sogno da Inter e Milan. Da un lato Alessandro Bastoni, talentuoso centrale nerazzurro ormai cardine nella retroguardia di Inzaghi.

L’ex Ct metterebbe sul piatto ben 60 milioni di euro per portare il 22enne a Londra. Attenzione, però. Perchè a rischiare grosso potrebbe essere anche il Milan visto che Theo Hernandez resta uno dei grandi obiettivi della società inglese per la prossima estate. Per la freccia rossonera sono pronti 70 milioni di euro, per un doppio affare da ben 130 milioni complessivi per la gioia di Conte.

Situazione dunque in divenire ma Inter e Milan adesso rischiano grosso: Bastoni e Theo Hernandez in cima alla lista di Conte.