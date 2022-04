Irrompe Sarri: triplo colpo dalle big di A

L’allenatore della Lazio prepara un triplo colpo di mercato: un giocatore da ciascuna delle tre big di Serie A

La stagione della Lazio, come quella di tutte le altre squadre, volge al termine. I biancocelesti, che hanno ancora delle piccole speranze di riagganiciarsi al treno Champions, sono più realisticamente in corsa per un posto in Europa League: l’obiettivo minimo della controversa prima annata della gestione Sarri.

Il tecnico toscano, che ha palesato in più di una circostanza il suo disappunto sia per il mercato estivo, che per quello invernale, avrebbe posto delle condizioni per restare alla guida tecnica dei capitolini. Metabolizzato il famoso ‘indice di liquidità’ – che avrebbe bloccato alcuni colpi di mercato soprattutto nella scorsa sessione estiva – l’allenatore ha indicato tre colpi ‘low cost’ per iniziare col piede giusto la campagna di rafforzamento.

Tris di colpi dalle big: ecco chi vuole Sarri

Insistendo su nomi già circolati in passato – alcuni veri e propri pallini del vulcanico tecnico ex Napoli – il ds Tare è pronto ad agire, avendo già sondato il terreno con gli agenti dei tre calciatori individuati come profili perfetti per ‘Il Comandante’. Si tratta di Alessio Romagnoli, Matìas Vecino e Daniele Rugani. I primi due sono in scadenza di contratto a giugno, mentre il terzo è in uscita dalla Juve ed è una vecchia conoscenza di Maurizio Sarri, che lo ha fatto esplodere in quel di Empoli.

Il rossonero e il nerazzurro sono praticamente certi di arrivare alla scadenza del contratto senza rinnovare coi propri club: sull’ex Roma – ma dichiarato tifoso laziale – i contatti sono stati avviati da mesi; situazione analoga per l’uruguaiano dell’Inter, da tempo nel mirino del mister toscano. Su Rugani non c’è nemmeno da discutere: la stessa Juve aveva già provato ad inserire il difensore in qualche ardito scambio di mercato coi biancocelesti, senza che si fosse però trovato il quid giusto per chiudere l’affare. Considerate le mutate esigenze di mercato dei bianconeri, a luglio le parti potrebbero addivenire ad un accordo molto più facilmente…