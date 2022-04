Pogba ha preso la sua decisione, intreccio con la Juventus

Il futuro di Paul Pogba è sempre in bilico: il centrocampista francese ha il contratto in scadenza tra pochi mesi, cosa farà?

La sua avventura al Manchester United non è stata entusiasmante: nell’ultima gara con i Red Devils il centrocampista francese è stato anche fischiato dai tifosi.

Il contratto di Pogba scadrà nel prossimo giugno e così il francese si starebbe guardando intorno. La dirigenza dei Red Devils non sarebbe contenta delle sue prestazioni: in estate ci sarà l’addio definitivo come svelato da Laurie Whitwell per Sky Sports. Il giornalista di Athletic ha svelato come l’ex Juventus abbia preso la decisione di non rinnovare il suo contratto dopo la proposta della scorsa estate del Manchester United.

Sulle sue tracce ci sarebbero numerosi top club d’Europa, tra cui anche la stessa Juventus: con Allegri c’è sempre stato un rapporto ottimo. E proprio a Torino il francese si è consacrato a livello internazionale con una crescita esponenziale per poi fare ritorno a Manchester.

Calciomercato, Pogba può tornare a Torino

Il futuro è sempre in bilico con Pogba che continuerà a guardarsi intorno per poi prendere una decisione definitiva. Il centrocampista francese è ambito dalle big d’Europa che proveranno a dare filo da torcere in vista della prossima stagione. In passato è stato già accostato alla Juventus per essere protagonista nuovamente in maglia bianconera. Nell’ultima sfida di Premier contro il Norwich è stato fischiato dai tifosi con la sua risposta provocatoria portandosi le mani sulle orecchie.