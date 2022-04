Bale e la svolta Milan: arriva gratis

Gareth Bale rimane uno dei sogni di mercato del Milan: l’annuncio dalla Spagna, il gallese ha già scelto



Il Milan, archiviato il successo in Serie A sul Genoa, si è già proiettato al lavoro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed i rossoneri programmano un grande colpo per l’estate. Il nome caldo rimane quello di Gareth Bale per il quale, dalla Spagna, arrivano novità importanti. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, il futuro di Gareth Bale sembrerebbe vicino ad una schiarita.

Il talento gallese, in scadenza il 30 giugno 2022 con il Real Madrid, ha già diverse società pronte ad accoglierlo in vista della prossima annata calcistica. Bale non ha intenzione di rinnovare con i ‘Blancos’ e, dopo aver vissuto mesi tra alti e bassi al Tottenham, è pronto ad una nuova avventura. C’è certamente ancora la società inglese in fila per il cartellino del classe 1989, con Conte che potrebbe puntare su di lui durante l’estate.

Bale al Milan: rivelazione dalla Spagna

Resta in piedi anche l’ipotesi di un ritorno al Cardiff anche se, con la promozione in prima divisione ancora lontana, la strada sembrerebbe in salita per la firma di Bale. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi MLS dove Bale guadagnerebbe sicuramente di più ma rimane un’opzione che lo avvicinerebbe più rapidamente al ritiro. Ecco che la possibile proposta del Milan alletterebbe l’esterno 32enne, che in questa stagione ha collezionato 7 presenze con soli 290′ in campo agli ordini di Ancelotti ed 1 rete all’attivo.

Il rilancio di Bale, con la maglia del Milan, è quindi possibile ed il gallese sarebbe davvero allettato dal giocare la prossima Champions League con la squadra di Pioli. Maldini rimane quindi in pole position per la firma di Bale.

Il grande regalo per la prossima estate rossonera può arrivare da Madrid: Bale, a zero, per lo scacchiere del tecnico emiliano.