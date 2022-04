Assalto a Lautaro Martinez: scambio ‘due per uno’ con l’Inter

Il futuro di Lautaro Martinez, tornato al gol venerdì in casa dello Spezia, potrebbe essere lontano dall’Inter. Tentativo dalla Spagna

Lautaro Martinez è tornato protagonista sul campo venerdì sera in casa dello Spezia. Gol del raddoppio e assist per l’1-3 di Sanchez che ha permesso all’Inter di ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato e restare attaccata al Milan capolista ma ancora con una gara in più.

Nel post partita Lautaro ha manifestato tutta la sua rabbia per le critiche ricevute negli ultimi mesi coincidenti con una evidente difficoltà a trovare la porta, ma possiamo dire anche di un’involuzione che comunque non lo ha ‘danneggiato’ in ottica calciomercato. L’argentino di Bahia Bianca continua ad avere tanti e grossi estimatori in giro per l’Europa, con l’Inter come noto disposta a cederlo per ragioni di cassa e di bilancio. Vedi il viaggio in settimana di Ausilio a Madrid, è al momento l’Atletico il più deciso ad affondare il colpo per il numero dieci interista.

Simeone lo stima dai tempi del Racing, tanto è vero che il ‘Toro’ fu a un passo dal firmare coi ‘Colchoneros’ prima dell’entrata in scena dell’Inter. Ora gli spagnoli non dispongono però del budget necessario per accontentare il club targato Suning, per questo motivo potrebbero provare la strada dello scambio. Anzi del maxi scambio: due giocatori in cambio di Lautaro.

Calciomercato Inter, De Paul e Cunha in cambio di Lautaro

Per il 24enne autore quest’anno di 17 gol e in scadenza a giugno 2026, l’Aletico Madrid potrebbe offrire nello specifico l’attaccante brasiliano Cunha e Rodrigo De Paul, due (soprattutto l’argentino) che da tempo sono sul taccuino della dirigenza di viale della Liberazione. Insieme hanno una valutazione di 65-70 milioni di euro, circa la stessa di Lautaro Martinez per il quale, tuttavia, Zhang preferirebbe solo una proposta interamente cash.