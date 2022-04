Roma-Zaniolo, la telenovela si chiude: annuncio a sorpresa per Juve e Milan

Il futuro di Zaniolo è ancora avvolto dall’incertezza: l’annuncio dal sapore di assist per Juventus e Milan

La Roma di Josè Mourinho è attesa da un complicatissimo impegno in Serie A, al San Paolo contro il Napoli dell’ex Spalletti. I giallorossi devono continuare a macinare punti per sperare di contendere il quarto posto alla Juventus ma, proprio con i bianconeri ed il Milan, potrebbe prospettarsi un intreccio di calciomercato per la prossima estate. Al centro della contesa il futuro di Nicolò Zaniolo che è in scadenza nel 2024 con la società capitolina e per il quale si lavora a rinnovo e adeguamento per trattenere il gioiello in giallorosso.

Il talento 22enne piace da tempo alla Juventus ma anche il Milan, recentemente, si è inserito con forza nella corsa al cartellino di Zaniolo. In tal senso, il giornalista Stefano Carina ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’ per fare il punto proprio sul gioiello della Roma: nonostante sia stato falcidiato dagli infortuni negli ultimi mesi, Zaniolo è tornato a regalare grandi prestazioni con la squadra di Mourinho.

Dalla Juve al Milan: intrigo Zaniolo

L’attuale contratto di Zaniolo con il club capitolino rimane in scadenza nel giugno 2024 e, per quanto riguarda il rinnovo dell’ex interista, Carina ha detto la sua sbilanciadosi sulle tempistiche per una soluzione che accontenti tutti: “Sulla questione del rinnovo di Zaniolo, dopo la tripletta al Bodo, è cambiato davvero poco. Il giocatore vuole guadagnare quanto Pellegrini e Abraham, visto che la Roma chiede 60 milioni di euro per il suo cartellino”.

Il giornalista ha aggiunto: “Non sappiamo, al momento, qual è la strategia della società giallorossa, ma non credo che questa telenovela non si protrarrà ancora a lungo“. Carina ha poi concluso così il suo intervento: “Se la Roma sta prendendo tempo è perché sta valutando il calciatore, non dal punto di vista tecnico, ma da quello fisico“.

L’ipotesi Milan resta sullo sfondo, così come un’interessamento mai nascosto da parte della Juventus per l’ex talento nerazzurro considerato il perfetto erede del partente Dybala.