Sgarbo alla Juve per il post Zaniolo: vola da Mourinho

L’entusiasmo in casa Roma è contagioso. Nella Capitale, sponda giallorossa, si respira un vento di passione e di amore verso i propri colori a dir poco travolgente. Il merito è tutto di Jose Mourinho, il capopopolo per eccellenza che sta riuscendo a domare (come solo lui sa fare) una piazza caldissima, a volte fin troppo.

Lo aveva detto lo Special One: “Al ritorno la vinciamo noi, andremo in semifinale”. E così la ‘Magica’ ha letteralmente spazzato via il Bodo/Glimt all’interno di un Olimpico gremito, portando avanti dunque il cammino in Conference League. Grande protagonista della fantastica serata Nicolò Zaniolo. L’attaccante di Massa è stato schierato titolare a sorpresa da Mourinho e ha messo a segno una straordinaria tripletta. Una prestazione da incorniciare, che ridà luce alle sue qualità fuori dal comune. Il futuro, però, è ancora tutto da decifrare. La società ha congelato il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024 e al momento non sembra intenzionata ad approfondire i discorsi. Le pretendenti per Zaniolo non mancano di certo, in particolare la Juventus. I bianconeri lo apprezzano da parecchio tempo, perciò non è da escludere un possibile affondo durante la prossima sessione di calciomercato.

La Roma, dal canto suo, vorrebbe almeno 60 milioni di euro per privarsi del gioiello ex Inter e il sontuoso hat-trick di giovedì chiaramente gioca a favore dei capitolini. I giallorossi, nel frattempo, si guardano già attorno alla ricerca di un valido sostituto, nel caso l’addio dovesse concretizzarsi.

In questo senso, stando a quanto riferisce ‘Il Giornale’, Jose Mourinho avrebbe fatto il nome alla proprietà di Giacomo Raspadori. La talentuosa seconda punta in forza al Sassuolo è oggetto del desiderio pure della Juventus per il post Dybala. I Friedkin, però, pare preferiscano altre opzioni, magari più economiche. Come noto, infatti, i neroverdi sono bottega cara: per il classe 2000 si parte da una base d’asta di 30 milioni di euro. Operazione difficile, ma lo Special One potrebbe convincere gli americani a fare uno sforzo con un grande finale di stagione.