Juventus ci risiamo: via Rabiot, Allegri ha il suo difensore

La Juventus ha bisogno di rinforzi i difesa e Allegri può ottenere un difensore grazie alla cessione di Rabiot

La Juventus ha ormai in pugno la qualificazione alla prossima Champions League. Da gennaio in poi il ritmo dei bianconeri è stato da vertice, con Allegri che è riuscito a conquistare la quarta piazza e a staccare le avversarie.

In attesa di capire cosa regalerà il finale di stagione, per la Juventus è tempo di pianificare il futuro. Il calciomercato sarà importante per consegnare al tecnico toscano una rosa in grado di tornare a vincere in Italia e a far bene anche in Europa. Alcune operazioni sono già delineate, almeno per i ruoli da coprire: servirà sicuramente chi prenderà il posto di Dybala e un vice Vlahovic, così come un centrocampista da piazzare davanti alla difesa. Anche il reparto arretrato avrà bisogno di rinforzi e proprio da questo punto di vista un assist importante potrebbe arrivare da Rabiot.

Calciomercato Juventus, Rabiot per arrivare al difensore

Il francese è in scadenza di contratto nel 2023 e senza rinnovo potrebbe essere ceduto. Il suo nome potrebbe essere offerto al Siviglia per arrivare a Diego Carlos. Il 29enne difensore sta per ottenere la cittadinanza spagnola, che lo renderebbe ancora più appetibile per la Juventus. La sua valutazione si aggira intorno ai quaranta milioni di euro, una cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare offrendo proprio Rabiot (valutato 15 milioni).

Oltre a Rabiot, ovviamente, la Juventus metterebbe anche una cifra cash (circa 20-25 milioni) per accontentare le richieste del Siviglia. Classe 1993, di piede destro, Diego Carlos milita nel Siviglia dal 2019 dopo esperienze europee in Portogallo e Francia. La prossima tappa potrebbe essere l’Italia, Rabiot la carta della Juventus per metterlo alla corte di Allegri.