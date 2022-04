Il post Chiellini è realtà: già scelto il sostituto

La Juventus pianifica l’assalto all’erede di Giorgio Chiellini: il ds Cherubini ha già scelto il sostituto del centrale toscano

Il successo di settimana scorsa sul Cagliari è ormai già un lontano ricordo per la Juventus di Allegri che, nel pomeriggio, sarà protagonista del match all’Allianz Stadium contro il Bologna. I bianconeri non possono permettersi passi falsi per chiudere al meglio la stagione e garantirsi un posto per l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. I pensieri dei vertici bianconeri sono tutti rivolti alla sessione di calciomercato estivo che potrebbe vedere l’addio di uno dei pilastri di Allegri.

Si tratta di Giorgio Chiellini che, nonostante la scadenza nel 2023 con la ‘Vecchia Signora’, potrebbe decidere di ritirarsi il prossimo giugno. Pesa non poco la mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali in Qatar, pesano quelli che ad agosto saranno 38 anni per il leader juventino che negli ultimi mesi è stato più volte fermato da infortuni e acciacchi.

Post Chiellini: la Juventus già lavora al sostituto

Ecco perchè, secondo ‘La Stampa’, il ds Cherubini avrebbe già individuato quello che, a tutti gli effetti, sarebbe il possibile sostituto del difensore pisano a partire dall’estate. Si tratta di Benoit Badiashile, talentuoso centrale mancino di proprietà del Monaco con il quale ha già collezionato 28 presenze con 1 assist e 2160′ in campo.

Il direttore sportivo della ‘Vecchia Signora’ nei giorni scorsi sarebbe stato a Monaco per un vero e proprio blitz di mercato. Badiashile può dunque essere davvero l’erede di Chiellini, con una valutazione di 25-30 milioni di euro fatta dal club monegasco.

Il difensore francese balza quindi in cima alla lista della Juventus: l’addio di Chiellini può regalare un nuovo rinforzo alla difesa di Allegri.