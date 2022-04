Simeone fissa il prezzo, la Juve tentenna: 35 milioni sul piatto

Il tecnico dell’Atletico Madrid non fa sconti per il riscatto del giocatore: la Juve ha dei dubbi ma deve prendere una decisione

Uscito – dopo la battaglia del Wanda Metropolitano – dalla Champions League, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone deve concentrare tutti i suoi sforzi per non fallire l’obiettivo minimo stagionale: l’arrivo tra i primi quattro posti della Liga Spagnola. La concorrenza è agguerrita, considerando che il Betis Siviglia ha gli stessi punti dei Colchoeneros ma con una gara in meno.

In vista della prossima stagione, il club rojiblanco deve fare i conti con una qualcerta abbondanza nel fronte offensivo. Se si può ipotizzare – considerando il deterioramento dei rapporti tra il centravanti ed il tecnico – l’addio di Luis Suarez, un altro attaccante dovrebbe tornare alla base. Sull’attaccante in oggetto, di proprietà dell’Atletico Madrid, è stato già fissato il prezzo del riscatto definitivo a 35 milioni. Una cifra che la Juventus – l’altra società coinvolta nel possibile affare – pensava di poter trattare al ribasso. Senza però aver fatto i conti con la ferma opposizione degli spagnoli.

Simeone non fa sconti per Morata: l’attaccante torna alla base

Come riportato dal portale ‘OkDiario.com’, l’Atletico Madrid non è disposto ad accordare alcuno sconto al club bianconero per il riscatto di Alvaro Morata. Complicato a questo punto ipotizzare che la Juve sborsi una cifra simile per trattenere il giocatore. Nonostante sia difficile ipotizzare sia che l’attaccante rientri nei piani tecnici dell’allenatore argentino per la prossima stagione, sia che ci sia un altro club disposto a versare più di 35 milioni per acquistare l’ex Chelsea, la società della capitale appare irremovibile sul prezzo concordato due stagioni orsono.

Il sito spagnolo equipara la situazione di Morata a quella di Saúl Ñíguez, altro giocatore in prestito con diritto di riscatto a favore del Chelsea fissato alla stessa cifra. Anche nel caso del centrocampista in forza ai Blues, il primo desiderio dell’Atletico è quello di vendere il giocatore. Ma sempre e solo alle condizioni pattuite in fase di prima sottoscrizione dell’accordo. La speranza è che, tanto per Morata quanto per Saùl, si possano materializzare altri club disposti a versare un totale di 70 milioni nelle casse della società rojiblanca.