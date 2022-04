Spezia-Inter 1-3, i nerazzurri riconquistano la vetta

Importante vittoria dell’Inter che batte lo Spezia e conquista momentaneamente la vetta della classifica

L’Inter supera lo Spezia e si porta in testa alla classifica in attesa della sfida tra Milan e Genoa. Una vittoria che arriva grazie alle reti di Brozovic, Lautaro Martinez e Sanchez intervallate dal momentaneo 2-1 ligure firmato Maggiore.

Importante affermazione dell’Inter: i nerazzurri superano per 3-1 lo Spezia nell’anticipo della 33^ giornata del campionato di Serie A. Un successo importante che consente alla squadra di Simone Inzaghi di portarsi a quota 69 punti in classifica, momentaneamente in testa in attesa che scendano in campo Milan e Napoli, ma sempre con una partita da recuperare.

Nerazzurri avanti dopo 31′ di gioco con Brozovic: il centrocampista avvia l’azione pescando in area D’Ambrosio il quale gioca di sponda per il croato, bravo a battere Provedel con un bel tiro di prima intenzione. Il raddoppio arriva al 74′ con Lautaro Martinez bravo a toccare di giustezza un pallone messo in mezzo da Perisic. Poi la reazione dei padroni di casa che all’88’ riaprono i giochi con una bella conclusione dalla distanza di Maggiore prima del definitivo tris nerazzurro con Alexis Sanchez che prima del triplice fischio va in gol dopo una bella combinazione con Lautaro Martinez.

Spezia-Inter 1-3, tabellino e classifica

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (37′ Ferrer); Maggiore, Kwior, Bastoni (60′ Verde); Kovalenko (46′ Agudelo), Gyasi, Manaj (60′ NZola). All. Thiago Motta

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (82′ de Vrij); Dumfries (75′ Dumfries), Barella, Brozovic, Calhanoglu (75′ Vidal), Perisic; Dzeko (60′ L.Martinez), Correa (60′ Sanchez). All. S. Inzaghi

Arbitro: Rosario Abisso

Ammoniti: 10′ S.Bastoni

Marcatori: 31′ Brozovic, 73 L.Martinez, 88′ Maggiore, 92′ Sanchez

CLASSIFICA SERIE A: Inter 69, Milan 68, Napoli 66; Juventus 62; Roma 57; Lazio 55; Fiorentina* 53; Atalanta* 51; Sassuolo 46; Verona 45; Torino* 39; Bologna* 37; Udinese** 36; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno