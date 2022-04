Juve e Inter al palo: sprint Milan per il gioiello

Il calciomercato del Milan vicino ad una svolta: pronto il sorpasso a Inter e Juventus con una nuova formula

Il Milan guarda al futuro. Se il presente è l’attuale sfida di scena a San Siro contro il Genoa, in vista dell’estate il club di via Aldo Rossi ha già in mente non pochi cambiamenti alla rosa di Stefano Pioli. Il ‘Diavolo’, indipendentemente da come finirà la stagione, ha intenzione di operare pesantemente nella prossima sessione di calciomercato. Diversi i profili sul taccuino di Maldini e Massara: dalla difesa che perderà a zero Romagnoli, passando per la situazione analoga che riguarda Kessie a centrocampo.

In attacco, invece, molto dipenderà dalla scelta di Ibrahimovic di rinnovare o meno il contratto in scadenza con i rossoneri. Attenzione, però. Perchè le strade del club meneghino potrebbe incrociare quelle di Juventus e Inter a partire da giugno. Non è un mistero, è successo già in passato, come le tre big di Serie A possano lottare per un comune obiettivo di mercato.

Al Milan con lo scambio: Inter e Juve ko

Uno scenario che potrebbe ripetersi a partire da giugno. Nei radar del Milan è finito Andrea Cambiaso, gioiellino di proprietà del Genoa che ormai da diversi mesi piace e non poco a Juventus ed Inter. Paolo Maldini è a caccia di un vice Theo Hernandez ed il 22enne genovese viene ritenuto come il profilo ideale per la fascia mancina rossonera.

L’idea di Maldini potrebbe portare ad un’offerta di cash, accompagnata da una contropartita tecnica, pur di convincere il Grifone a lasciar partire Cambiaso in direzione Milanello.

Cambiaso ha una valutazione di 12-13 milioni di euro: in questa stagione ha collezionato 27 presenze complessive, con 4 assist vincenti ed 1 rete all’attivo con la maglia del Genoa.