La Juve nei guai: ‘vendetta’ firmata Ronaldo

Il calciomercato della Juventus può passare ancora dalle scelte del grande ex: Cristiano Ronaldo decisivo per beffare i bianconeri

La Juventus si appresta a scendere in campo, domani pomeriggio, per il match di campionato contro il Bologna. Una Serie A che vede i bianconeri quarti e desiderosi di mantenere quella posizione dai possibili attacchi della Roma: l’ingresso diretto alla fase a gironi della Champions League sarà fondamentale anche in ottica calciomercato. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza della ‘Vecchia Signora’, pronta a rinforzare con decisione la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Novità rilevanti arrivano dall’Inghilterra, per uno dei profili che sta maggiormente monopolizzando l’attenzione tra le possibili entrate di casa Juventus. Si tratta di Antonio Rudiger, classe 1993 che è ormai sicuro di lasciare il Chelsea al termine dell’attuale stagione. Secondo quanto riportato da Chris Wheeler, giornalista del ‘Daily Mail’, il Manchester United sta seriamente valutando l’acquisto a zero di Antonio Rudiger.

Ronaldo inguaia Allegri: Juve ko

Il difensore tedesco, in scadenza con il Chelsea il prossimo 30 giugno, è corteggiatissimo da tempo da diversi top club. Juventus in primis ma anche Real Madrid e Barcellona sono vicine alle vicende riguardanti l’ex romanista. Adesso, però, i ‘Red Devils’ possono davvero sperare di battere la concorrenza nella corsa al cartellino di Rudiger. Il duttile difensore 29enne in questa annata con ‘Blues’ ha collezionato 46 presenze con 5 reti e 4 assist vincenti alla corte di Tuchel. La chiave per il possibile colpo da Londra può, a sorpresa, essere Cristiano Ronaldo.

L’attaccante portoghese non sta vivendo un buon momento in quel di Manchester, tra prestazioni deludenti ed un feeling mai del tutto scattato con la squadra di Rangnick. L’ex juventino potrebbe quindi dire addio al Manchester United il prossimo giugno: ed è in tal senso che CR7 può essere la chiave per l’arrivo di Rudiger all’Old Trafford. I ‘Red Devils’ risparmierebbero infatti non poco dalla partenza dell’ex Pallone d’Oro, circa 25 milioni di euro all’anno garantiti fino al 30 giugno 2024.

La Juventus, dunque, può registrare una clamorosa beffa nella corsa al difensore tedesco che dunque può avvicinarsi a grandi passi alla permanenza in Premier League. Dal Chelsea al Manchester United, con buona pace di Massimiliano Allegri.