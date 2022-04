L’incontro spiazza Inter e Milan: la Juventus ne prende tre

La Juventus continua ad essere protagonista in vista del futuro con colpi davvero da urlo: super beffa per Inter e Milan

Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a colpi suggestivi in ottica futura: triplo innesto in casa Sassuolo.

Con l’addio già confermato di Paulo Dybala, la Juventus sarebbe sempre più vicina a prelevare un attaccante dall’avvenire sicuro. Così in pole ci sarebbe il giovane attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, che si è messo in luce con 9 gol conditi da ben cinque assist vincenti. Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” in occasione della prossima sfida di campionato, potrebbe avere luogo un incontro con il dg Carnevali: la valutazione di Raspadori si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Già da tempo è seguito anche dall’Inter, così come Frattesi e Traore, nel mirino anche della Juventus.

Calciomercato Juventus, triplo colpo da urlo

Un possibile triplo affare per la big d’Italia, che vorrebbe avere la meglio su Milan e Inter. Settimane decisive per arrivare così a lavorare in ottica futura incrementando il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con innesti di qualità assoluta. Grossa spesa in casa Sassuolo per i bianconeri che provano a beffare le due milanesi, che stanno seguendo a lungo i talenti neroverdi che si sono messi in luce in questa stagione.