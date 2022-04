Allegri sogna con lo scambio: Kean lo porta alla Juve

La Juventus prepara un grandissimo colpo in vista del prossimo calciomercato estivo: lo scambio può arrivare grazie al riscatto

Cinque vittorie nelle ultime sei giornate di campionato, con il solo ko contro l’Inter nel Derby d’Italia a macchiare un periodo decisamente positivo per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. La Juventus, in attesa di scendere in campo contro il Bologna domani pomeriggio, è già proiettata alla stagione futura ma prima ancora a quella che sarà una scoppiettante sessione di calciomercato estivo. Accolti Zakaria e Vlahovic a gennaio, il trend bianconero sarà lo stesso a fine stagione: regalare al tecnico toscano i giusti rinforzi di peso per tornare ai vertici in Italia ed Europa.

In tal senso, uno dei reparti che maggiormente dovrebbe subire cambiamenti in vista del prossimo anno sarà sicuramente l’attacco. Dybala ha già salutato ed è in attesa di conoscere quale sarà la sua nuova squadra mentre Morata, in prestito dall’Atletico Madrid, si sta giocando il riscatto in bianconero. Attenzione, però. Perchè la Juventus starebbe pianificando il riscatto di Moise Kean dall’Everton per arrivare poi ad un grandissimo colpo da regalare ad Allegri.

Scambio in Germania: super colpo per Allegri

Moise Kean alla Juventus non ha certamente brillato, con 36 apparizioni stagionali, 5 reti e 2 assist vincenti. Nonostante ciò, la società torinese programma il riscatto dall’Everton per poi sacrificare il classe 2000 in un suggestivo scambio in Bundesliga. Nel mirino della Juventus vi è finito Christpher Nkunku, in scadenza nel 2024 con il Lipsia e reduce fino ad ora da una stagione straordinaria. La punta francese ha collezionato 43 presenze con ben 30 reti e 18 assist vincenti.

Numeri che fanno gola al ds Cherubini che metterebbe sul piatto proprio il cartellino di Kean, per convincere il Lipsia a lasciar partire Nkunku valutato 50-60 milioni di euro. La valutazione di Kean si attesta sui 40: grazie all’ex Verona e PSG la chiave per portare a Torino il 24enne transalpino.

Situazione dunque in divenire, ma Nkunku può davvero essere il grande colpo della Juventus per il prossimo anno.