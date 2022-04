Grande colpo Juve a centrocampo: lo ‘finanziano’ in tre

Juventus al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo: Allegri vuole un big in mediana

Anche in casa Juve sono iniziate le grandi manovre in vista del prossimo calciomercato estivo. Una delle priorità di Allegri, se non la priorità assoluta del tecnico che non rischia il licenziamento considerato pure il suo super contratto, è il centrocampo. Nello specifico l’acquisto di un grande centrocampista.

Non è un mistero il fatto che in cima alla lista ci sia Sergej Milinkovic-Savic, che stavolta la Lazio potrebbe cedere per fare cassa ed esaudire i desideri di Sarri fronte entrate. Il problema è però sempre Lotito, il quale almeno finora non sembra propenso ad abbassare le richieste fino a 50-60 milioni al massimo. Inoltre sul serbo ci sono due top team stranieri, Psg e Manchester United. Insomma l’affare è tutto tranne che semplice. Il piano B può essere Pogba, in scadenza coi ‘Red Devils’. Il francese costerebbe però una fortuna tra ingaggio, 12-15 milioni perlomeno, e commissioni al suo agente Raiola.

Ecco perché non si possono escludere piste alternative, a sorpresa o qualche ritorno di fiamma. A tal proposito un nome validissimo per rinforzare il centrocampo bianconero potrebbe senz’altro essere Leon Goretzka, tedesco di stanza al Bayern. Piace fin da quando militava nello Schalke. In Baviera c’è aria di mezza rivoluzione, pochissimi sono incedibili. E tra questi non ci sarebbe il 27enne, il cui contratto da circa 6 milioni netti scade nel 2026.

Calciomercato Juventus: McKennie, Arthur e Ramsey ‘regalano’ Goretzka

Per il classe ’95 nativo di Bochum, elemento che aggiungerebbe fisicità, qualità ed esperienza all’intero reparto, Cherubini e soci potrebbero mettere sul piatto 50 milioni di euro cash. L’investimento per Goretzka sarebbe per così dire ‘finanziato’ in larga parte dalla cessione di McKennie (si punta a un incasso di almeno 25 milioni) e dai ‘risparmi’ targati Arthur e Ramsey. Il brasiliano può partire in prestito, con l’ingaggio di 7-8mln lordi a carico del club acquirente (l’Arsenal?), mentre il gallese ora in prestito ai Rangers risolvere il contratto da 9 milioni lordi in scadenza fra un anno