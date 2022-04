Bastano 15 milioni, colpaccio Juve per il post Dybala

La dirigenza della Juventus al lavoro per il post Dybala: possibile occasione in Serie A. Le cifre e tutti i dettagli

Prosegue senza sosta il calendario tra campionato e coppe europee, a pochi giorni anche dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia.

Archiviata la tre giorni di Champions, Europa e Conference League, questa sera torna subito la Serie A con i due anticipi Spezia-Inter e Milan-Genoa. Le due milanesi si ritroveranno martedì nel decisivo derby di ritorno per l’accesso alla finale di Coppa Italia. In Europa rimane invece in corsa solo la Roma di José Mourinho che ha travolto il Bodo Glimt, mentre ha salutato l’Europa League anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in seguito al ko casalingo contro il Lipsia. Si profila un’estate piuttosto calda anche in casa bergamasca in sede di calciomercato: qualche big, infatti, potrebbe essere arrivato ai saluti.

Calciomercato Juve, occasione Muriel per l’estate

“Voglio rimanere finché non do fastidio ed è la cosa più importante. E poi fino a quando ci sarà l’entusiasmo di costruire qualcosa e di vedere crescere la società per giocarsi partite come quella col Lipsia, perché in tanti non le giocano e le guardano da casa”. Dopo l’eliminazione dall’Europa League, Gasperini si è espresso così sul futuro suo e della nuova Atalanta di Pagliuca. Tra i giocatori in bilico nel calciomercato estivo ci sarà invece con ogni probabilità Luis Muriel. L’attaccante colombiano è in scadenza nel giugno 2023 e sta vivendo una stagione difficile, lontanissima dai numeri di quella precedente anche a causa degli infortuni. Il 30enne può così rappresentare un’importante occasione per le big di Serie A, Juventus su tutte per il post Dybala. La valutazione di Muriel si aggirerà intorno ai 15 massimo 20 milioni di euro. Staremo a vedere.