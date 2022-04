Disastro a Barcellona e addio lampo: si infiamma la sfida Juventus-Inter

Juventus e Inter si guardano intorno soprattutto in difesa in vista della prossima estate. La giusta occasione di mercato potrebbe spuntare a sorpresa dalla Spagna

Mentre il campionato si incammina verso le battute conclusive della stagione in attesa di capire alla fine chi trionferà, le dirigenze di diversi club sono già da tempo al lavoro sulla costruzione delle rose del futuro. Particolarmente attente anche Juventus e Inter, che si guardano anche intorno a caccia delle occasioni più interessanti. Particolare riferimento alle difese di entrambe le compagini che in estate dovrebbero subire svariati cambiamenti. I nerazzurri sono da tempo su Bremer del Torino, ma in diversi potrebbero salutare tra le seconde linee, senza dimenticare la situazione di Stefan de Vrij e gli interessamenti eventuali per gli altri due big. Ciò per dire che non è detto che Bremer sia effettivamente alla fine l’unico colpo possibile per la difesa.

La Juventus invece dovrà certamente ringiovanire e rimpolpare i ranghi viste età e tenuta fisica di Bonucci e Chiellini. Diversi i nomi accostati anche se nelle ultime ore la giusta occasione, in caso di cessione, potrebbe spuntare direttamente da Barcellona.

Calciomercato, debacle a Barcellona: Eric Garcia idea per Juventus e Inter

Ieri sera in Europa League il Barcellona ha raccolto una pesante umiliazione casalinga salutando la competizione ai quarti di finale per mano dell’Eintracht Francoforte che prima di un finale infuocato era persino arrivato sullo 0-3. Ad innescare il disastro di serata è stato un intervento maldestro di Eric Garcia che ha causato il calcio di rigore che ha sbloccato e condizionato la partita già dai primissimi minuti. L’ennesimo errore pesante ed evidente della stagione del classe 2001 spagnolo che la scorsa estate è arrivato a parametro zero dal Manchester City.

Proprio Garcia è finito maggiormente nel mirino della critica e dei tifosi dopo la debacle di ieri, e i dubbi sulla bontà del progetto tecnico su di lui crescono. Non è da escludere che il Barça avendolo preso a parametro zero con la giusta proposta possa tranquillamente liberarsene non essendo fondamentale nella gerarchia di Xavi. Garcia però è giovane e ha margini di miglioramento, motivo per cui potrebbe attirare l’attenzione, come occasione, anche delle italiane: derby d’Italia eventuale tra Inter e Juve per un centrale che fa comodo ad entrambe. Ai nerazzurri nel caso in cui andasse via uno dei titolari e dunque il solo Bremer non bastasse. Alla Juve per ringiovanire un reparto avanti con l’età che è sorretto principalmente dal solo de Ligt. Nel corso della stagione Garcia ha sbagliato tanto e giocato anche meno del previsto, motivo per cui i blaugrana potrebbero acconsentire ad un addio. Il valore di mercato si assesta sui 18/20 milioni di euro, alla portata quindi delle italiane. La Juve inoltre nello specifico ha anche buoni rapporti col Barça. Ipotesi comunque estremamente legata al finale di questa annata e ai reali progetti dei blaugrana su Garcia.