Accordo saltato, Inter o Juve il bomber sceglie

Sarà una sessione estiva di calciomercato scoppiettante per Inter e Juventus: il bomber potrebbe scegliere l’Italia in ottica futura

Finora Karim Adeyemi ha entusiasmato tutti a suon di gol con la maglia del Red Bull Salisburgo: il suo futuro potrebbe essere altrove con tanti club d’Italia e d’Europa sulle sue tracce.

L’attaccante tedesco, classe 2002, sarebbe già finito nel mirino del Borussia Dortmund e di altri club tedeschi: l’affare potrebbe saltare in Bundesliga con le altre big d’Italia pronte alla suggestione totale. In caso di cessioni di Lewandowski e Gnabry, anche il Bayern Monaco aveva pensato a lui per rinforzare il reparto offensivo.

Il suo futuro sarà stellare con idee suggestive in vista della prossima stagione: il Borussia Dortmund lo avrebbe individuato così come il sostituto di Haaland, che lascerà quasi sicuramente i gialloneri per un’altra esperienza importante della sua carriera che si preannuncia ricca di successi. Sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United e City più il forte interessamento del Real Madrid.

Calciomercato Inter Juventus, idea per il bomber del futuro

In questa stagione Karim Adeyemi ha realizzato ben 20 gol complessivamente più cinque assist vincenti: il suo profilo è stato così monitorato dalle big d’Italia e d’Europa. Il suo futuro sarà in una compagine che punterà a vincere tutto: Inter e Juventus sono sempre vigili e non si lasceranno sfuggire quest’occasione. Cresciuto nel settore giovanile anche del Bayern Monaco, è volato al Salisburgo nel 2018 per poi essere girato nella squadra satellite del Liefering. Nel settembre 2021 è arrivato anche il suo esordio nella Nazionale maggiore tedesca con il suo futuro che lascia presagire dinamiche importanti.