Tutti pazzi per Simeone: offerta dalla big

Il ‘Cholito’ Simeone sta disputando una stagione da incorniciare e si inserisce una nuova pretendente

In Serie A si stanno mettendo in mostra giovani calciatori che col passare delle giornate stanno avendo sempre più spazio ma questa sembra essere anche una stagione di riscatto per alcuni giocatori che erano finiti in ombra negli ultimi tempi.

Uno di questi è Giovanni Simeone, spesso criticato nei suoi anni in Italia, che sta disputando la sua migliore stagione da quando è in Serie A. Dopo gli anni con le maglie di Genoa, Fiorentina e Cagliari, con l’Hellas Verona sembra aver trovato la sua dimensione ideale. Fino a questo momento ha realizzato 16 gol e 2 assist in 30 partite di campionato e sta trascinando il Verona di Tudor insieme a Caprari e Barak con cui forma un trio di altissimo livello.

Il Valencia si fa sotto per il ‘Cholito’ Simeone

Il ‘Cholito’ Simeone è di proprietà del Cagliari ma l’Hellas Verona a fine stagione intende esercitare l’opzione di acquisto ma dovrà sborsare circa 12 milioni di euro. Il figlio d’arte ha alzato notevolmente il livello delle sue prestazioni e adesso anche dall’estero non mancano i club interessati. L’attaccante argentino è nei pensieri anche del padre, il ‘Cholo’ Simeone, che potrebbe pensarci come rinforzo per il suo Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, però, su Simeone ci sarebbe anche il Valencia che con i soldi delle possibili cessioni di Guedes e Maxi Gomez, potrebbe bruciare la concorrenza del Verona e di altre pretendenti non solo delle Liga ma anche della Premier League. Con circa 15 milioni di euro il club spagnolo riuscirebbe a strappare il ‘Cholito’ all’Hellas.