Flop in Champions, ritorna in Italia: sfida Milan-Juve

Milan e Juventus continuano a pensare ad obiettivi di assoluto valore in ottica futura: pronto il colpo dopo il flop in Champions

Un trasferimento da urlo in estate lasciando così la Serie A: ora torna di moda l’ex bianconero in vista della prossima stagione.

Dall’Udinese all’Atletico Madrid per scrivere la storia: Rodrigo De Paul potrebbe dire addio subito ai ‘colchoneros’ visto il flop in Champions contro il Manchester City. Sotto la gestione di Simeone non si è messo in mostra deludendo così le aspettative rispetto al gioco più difensivista dell’allenatore argentino. In questa stagione ha realizzato soltanto un gol condito da due assist vincenti: il suo futuro potrebbe essere già altrove dicendo addio all’Atletico Madrid. Un gioco che non esalta le sue caratteristiche, come ha già dimostrato di saper fare bene ad Udine. Al termine della sfida di Champions c’è stato un acceso dibattito anche con Pep Guardiola.

Calciomercato, De Paul verso il ritorno in Italia

Il contratto che ha firmato è abbastanza lungo e terminerà nel giugno 2026: De Paul vorrebbe essere più protagonista nel centrocampo dell’Atletico Madrid che pensa soprattutto a non prenderle. Un baricentro più basso per ostruire le trame di gioco avversario. L’argentino sarebbe finito nel mirino di Milan e Juventus, che devono rinforzare i rispettivi centrocampo in vista della prossima stagione con stelle di assoluto valore. In questi mesi c’è stata anche la separazione dalla moglie vivendo così una situazione delicata lontano dal terreno di gioco. Ora il suo futuro resta in bilico con le big d’Italia pronte a preparare l’assalto decisivo.