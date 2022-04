Colpo in difesa: blitz di coppa e tripla carta per Allegri

La Juventus ha tutta l’intenzione di regalare un grande colpo in difesa a mister Allegri: gli osservatori si muovono in anticipo

La vittoria sul Cagliari è ormai alle spalle per la Juventus che, sabato, affronterà il Bologna alla vigilia di Pasqua. I bianconeri non possono più permettersi passi falsi se vogliono blindare il quarto posto dagli attacchi della Roma di Josè Mourinho, assicurandosi l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Dal campo al calciomercato il passo è breve e la dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata per l’anno che verrà.

Tra le priorità da puntellare nella rosa attualmente in mano a Massimiliano Allegri vi è sicuramente la difesa. Con Chiellini e Rugani in bilico e de Ligt che rimane costantemente sul taccuino dei più importanti club d’Europa, l’arrivo di almeno un nuovo centrale sarà assolutamente fondamentale per il tecnico toscano.

Occhi su Barcellona-Eintracht: tre nomi per la Juve

Dei diversi nomi sul taccuino del ds Cherubini, sono tre quelli che la dirigenza juventina ha intenzione di osservare da vicino già nelle prossime ore. In occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Barcellona ed Eintracht Francoforte, alcuni osservatori bianconeri saranno al Camp Nou per monitorare dei profili che piacciono non poco alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’. In primis quello di Clement Lenglet, difensore francese sotto contratto fino al 2026 con il Barcellona.

Nonostante le 20 presenze, sono solo 906′ in campo dell’ex Siviglia per il quale servirebbero 25 milioni di euro. Attenzione ad un altro profilo nella rosa di Xavi: Eric Garcia, arrivato in Catalogna a zero la scorsa estate dal Manchester City. Una valutazione decisamente più alta in questo caso per il talento di scuola Barcellona per cui servirebbero non meno di 30 milioni.

Infine, le attenzioni sono rivolte anche in casa Eintracht Francoforte. N’Dicka piace ai bianconeri e vista anche la scadenza ferma al 2023 con i tedeschi, potrebbe salutare per circa 20 milioni di euro.