Rudiger-Juventus, svolta vicina: l’ingaggio è da sogno

Il top player è pronto a dire addio nel calciomercato estivo: svolta Juventus, l’ingaggio proposto è da capogiro

Dopo aver battuto in trasferta il Cagliari, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad un match che sulla carta vede i bianconeri nettamente favoriti. Il Bologna sbarcherà sabato all’Allianz Stadium e per la ‘Vecchia Signora’ l’imperativo categorico è non commettere passi falsi. Il quarto posto in classifica è troppo prezioso, visto che permetterà alla Juventus di accedere alla fase a gironi della prossima Champions League.

I pensieri del club di Agnelli, però, sono già orientati sulla prossima sessione di calciomercato. La dirigenza lavora senza sosta per puntellare, dove necessario, la rosa a disposizione del tecnico livornese. In tal senso, uno dei grandi sogni dell’estate bianconera rimane Antonio Rudiger.

Super offerta: Rudiger lascia il Chelsea

L’ex Roma, in scadenza a giugno con il Chelsea, è conteso da numerosi top club europei pronti a puntarvi per le prossime stagioni. Tra queste vi è la Juventus: è arrivata la ricca offerta al centrale tedesco. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, ad avere la meglio nella corsa al cartellino di Rudiger sarà il Real Madrid. Dopo varie titubanze per i costi dell’affare a zero, i ‘Blancos’ sarebbero rimasti colpiti dalle recenti prestazioni del difensore che a giugno saluterà Londra.

La proposta di Florentino Perez è davvero da capogiro e non lascerebbe scampo alla ‘Vecchia Signora’. Contratto triennale per Rudiger a quasi 10 milioni di euro netti a stagione. Cifre assolutamente fuori portata anche per la Juventus che, dunque, sarebbe costretta ad alzare bandiera bianca.

In 46 presenze complessive con la maglia dei campioni d’Europa in carica, il tedesco ha segnato 5 reti e firmato 4 assist vincenti.