Lukaku svela il suo futuro: “Ecco dove finirò la carriera”

Tra gli attaccanti più discussi dell’ultima stagione, Romelu Lukaku ha svelato il suo futuro nel corso di un’intervista

Sarebbe dovuto essere uno dei grandi protagonisti della stagione che ormai sta volgendo al termine. Trasferitosi a Londra – dal suo ‘amato’, almeno fino a qualche mese fa, Chelsea– per la cifra record di 115 milioni di euro, Romelu Lukaku ha deluso le attese. Le prime partite avevano lasciato ben sperare l’ambiente londinese e il tecnico Tuchel, ma quasi subito sono arrivate le prime incomprensioni. E poi quella ‘maledetta’ intervista.

Nonostante le scuse del bomber belga, e la conferma che il centravanti non sarebbe stato ceduto a gennaio, più di qualcosa si è irrimediabilmente rotto. Lo stesso tecnico tedesco non si è più frenato nelle critiche pubbliche al suo giocatore, con la cilegina sulla torta della mancata convocazione per il decisivo match del Bernabeu contro il Real Madrid. Un incontro che ha visto il Chelsea sfiorare l’impresa contro le Merengues: nessuno si è accorto dell’assenza di Big Rom.

Il futuro di Lukaku: le parole del belga

Accostato ormai insistentemente all’Inter – anche se non soprattutto a causa di un suo malcelato desiderio di tornare a Milano – il belga potrebbe fare le valigie già nella prossima estate. Il suo ingaggio faraonico e la terribile minusvalenza che il club londinese dovrebbe subire in caso di cessione a prezzi ridotti del suo attaccante, non rendono facilissima una sua vendita definitiva. L’Inter spera nel prestito con la compertecipazione dell’ingaggio da parte dei Blues, ma la pista resta complicata. Anche per gli altri club interessati. Intanto l’attaccante ne ha espressa un’altra di volontà. Più a lungo termine.

“Finirò nel club dove tutto è iniziato per me. L’Anderlecht è sempre stato il mio club. Sono sempre stato un loro tifoso e quando mi hanno preso, il sogno si è avverato. È la mia casa e lì mi sento molto amato”, ha dichiarato Lukaku nel corso di uno speciale realizzato dalla FIFA sul settore giovanile dell’Anderlecht.