Il Barcellona non molla Lautaro: doppia contropartita

Da diverse sessioni di calciomercato il Barcellona continua ad avere nel mirino Lautaro Martinez: due contropartite sul piatto questa volta

Torna a essere la grande favorita per lo scudetto l’Inter, dopo che il Milan si è fermato nuovamente contro il Torino. I nerazzurri ora sono a due punti di distanza dai rossoneri e a pari punti con il Napoli, ma con una partita in meno rispetto a loro. In caso di vittoria nel recupero col Bologna quindi la squadra di Inzaghi tornerebbe in testa alla Serie A.

Nel frattempo il calciomercato non si ferma mai e l’oggetto del desiderio dei top club continua a essere Lautaro Martinez. In particolare il Barcellona lo segue da diverse stagioni, ma non è mai riuscito ad affondare il colpo. La nuova offerta dei catalani per l’argentino vedrebbe l’inserimento di due contropartite.

Inter, il Barcellona insiste per Lautaro Martinez: Pjanic e Depay sul piatto

Stagione agli sgoccioli e calciomercato estivo che torna a essere protagonista. In casa Inter sono diversi i giocatori che sembrerebbero fare gola ai club europei, ma in particolar modo Lautaro Martinez sembrerebbe essere rimasto nei sogni del Barcellona.

Dopo diverse sessioni di calciomercato in cui i blaugrana hanno tentato l’assalto al ‘Toro’ senza però riuscire a strapparlo all’Inter, ora i catalani potrebbero pensare a una nuova offerta. Sul piatto verrebbe messo il cartellino di Memphis Depay, attaccante che adesso al Barcellona sta faticando dopo l’arrivo di Aubameyang. Oltre all’olandese verrebbe inserito anche Miralem Pjanic, centrocampista che ai nerazzurri piacerebbe dai tempi della Juventus. Entrambi i giocatori dovrebbero cercare di pareggiare la valutazione di 70-80 milioni di Lautaro Martinez. Una doppia contropartita che potrebbe far ragionare seriamente l’Inter.