Delusione Atalanta, le parole di Gasperini fanno tremare i tifosi

Gian Piero Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta: chiare le parole del tecnico dopo la sconfitta con il Lipsia in Europa League

Quella che sta per terminare potrebbe essere l’ultima stagione di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta: dichiarazioni sibilline quelle del tecnico nerazzurro dopo il ko con il Lipsia.

Parole importanti quelle pronunciate da Gian Piero Gasperini al termine della partita con il Lipsia che segna la fine dell’avventura dell’Atalanta in Europa League. Il tecnico nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso che “ci saranno dei nuovi programmi e si faranno delle valutazioni alla fine del campionato” in riferimento al futuro del club dopo l’avvento della nuova proprietà straniera.

Gasperini potrebbe lasciare la panchina della Dea dopo sei stagioni segnate da una crescita continua: “Come sempre, arriverà il momento del confronto. La proprietà prenderà atto e poi dovrà ovviamente fare una scelta. Quest’anno ci sono diverse novità”. Guai, però, a parlare di stagione da buttare: “In Europa abbiamo fotto ottime partite”.

Atalanta ko, Gasperini e i dubbi sul futuro

Il futuro di Gasperini, dunque, resta in bilico. “È arrivato un nuovo direttore sportivo, saranno loro a dettare i temi e io esporrò quelle che sono le mie idee”. Dopo sei anni Gasperini è soddisfatto, ma non pone limite perché “ci son prospettive non così negative”.

E sulla possibilità di restare: “Fino a quando ci sarà l’entusiasmo di giocarsi partite come quelle di stasera”. Impossibile, però, non pensare al futuro: in caso di addio del Gasp la società bergamasca potrebbe ripartire da qualche tecnico emergente del nostro campionato come – ad esempio – Thiago Motta e Igor Tudor.