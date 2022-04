Il Milan molla Berardi e punta il gioiello: affare da 25 milioni

Il Milan si allontana dalla pista Berardi e punta un nuovo attaccante giovane

Il Milan sta frenando parecchio negli ultimi tempi in campionato e nelle ultime due gare ha perso 4 punti, segnando appena un gol nelle ultime tre giornate, zero nelle ultime due.

Il reparto offensivo è calato notevolmente e adesso anche la corsa per lo scudetto si è complicata. La società si sta già muovendo per cercare un rinforzo importante in attacco. Paolo Maldini sta seguendo da vicino Domenico Berardi, un profilo che piace molto alla società e che farebbe molto comodo a Pioli nel suo tridente. Le alte richieste del Sassuolo, però, costringono il Milan a virare su altri obiettivi.

Il Milan punta il talento olandese Noa Lang

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, i rossoneri stanno monitorando anche altri obiettivi in giro per l’Europa, tra cui il giovane classe ’99 olandese Noa Lang. L’ala sinistra del Club Bruges sta disputando un’ottima stagione nel campionato belga e al momento vanta 7 gol e 12 assist in 31 partite di Jupiler Pro League.

Il giovane talento olandese ha un contratto fino al 2025 ma il Milan è intenzionato ad affondare il colpo per portarlo a Milano e regalare a Pioli un calciatore fresco, giovane ma già con esperienza internazionale, abile sia a trovare il gol che nel servizio ai compagni. Un profilo che potrebbe arrivare per una cifra di circa 25 milioni di euro, cifra abbordabile per i rossoneri.