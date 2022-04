Il colpaccio è servito: la Juve spiazza l’Inter

La Juventus è pronta a mettere a segno un rinforzo di grande spessore per l’anno prossimo: l’Inter rischia la beffa

La vittoria sul campo del Cagliari rilancia le ambizioni della Juventus di conquistare un posto utile all’accesso alla prossima fase a gironi della Champions League. In attesa di tornare sul rettangolo verde per la sfida casalinga contro il Bologna, i bianconeri pianificano quelle che saranno le prossime operazioni di calciomercato in vista dell’estate. Numerose le idee che ha in mente il ds Cherubini per rinforzare la rosa di Allegri la quale necessita di essere puntellata in ogni reparto. In attacco saluterà Dybala mentre Morata potrebbe non essere riscattato.

A centrocampo attenzione alle possibili cessioni di Rabiot ed Arthur anche se è in difesa che la Juventus interverrà con maggiore decisione. Le recenti dichiarazioni di Davide Lippi, agente di Chiellini, sul possibile approdo in MLS del centrale toscano, non fanno che alimentare l’idea dei bianconeri, già molto forte da mesi, di regalarsi un nuovo centrale. Rugani non convince a pieno mentre de Ligt continua ad essere corteggiato dai top club europei.

Juve, il colpo in difesa manda ko l’Inter

Una delle idee che accomuna la società bianconera all’Inter, ormai da diverse settimane, è quella di regalarsi un grande colpo in difesa. Ed il nome che piace sia a Cherubini che a Marotta è quello di Bremer, talento del Torino con cui sta conquistando tutti giornata dopo giornata. Prestazioni da primo della classe per il difensore brasiliano, a quota 29 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente.

Già accostato anche al Milan che adesso pare decisamente più defilato, Bremer piace tanto alla Juventus che intende mettere la freccia e superare l’Inter per il prossimo giugno. I nerazzurri sono al momento in pole position per il 25enne brasiliano che viene valutato non meno di 30 milioni di euro dal club di Urbano Cairo.

Situazione in via di definizione ma il futuro di Bremer potrebbe essere ancora a Torino, sull’altra sponda della Mole.