Due per uno, il Milan al tappeto: Ausilio vola a Madrid

Il calciomercato estivo dell’Inter può passare da un doppio colpo da Madrid: la risposta di Carlo Ancelotti

Sarà un finale di stagione rovente quello che attende l’Inter di Simone Inzaghi, adesso padrona del suo destino per quanto riguarda la corsa scudetto. Il Milan resta primo ma in caso di vittoria contro il Bologna, sarebbero i nerazzurri a balzare in vetta candidandosi come assoluti favoriti per la conquista del 20esimo tricolore della storia della ‘Beneamata’. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed i campioni d’Italia in carica non intendono farsi trovare impreparati in vista della prossima estate.

In tal senso sono numerosi i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio per la nuova stagione. Dalla difesa che potrebbe perdere de Vrij al centrocampo, passando per l’attacco dove Lautaro Martinez continua ad essere corteggiatissimo in Spagna ed Inghilterra. E proprio da Madrid che possono arrivare importanti novità per quanto riguarda un doppio colpo dal club di Florentino Perez.

Doppio colpo dal Real: la risposta di Ancelotti

In occasione di Real Madrid-Chelsea, che ha visto le ‘Merengues’ approdare in semifinale di Champions, Piero Ausilio è volato nella città spagnola con due nomi sul suo personalissimo taccuino. Si tratta di Luka Jovic e Dani Ceballos, entrambi considerati cedibili e ai quali Carlo Ancelotti sta concedendo pochissimo spazio. Già accostati con insistenza al Milan, il duo madridista fa gola anche all’Inter che potrebbe quindi provare a regalare due rinforzi di peso a Simone Inzaghi.

La risposta dei ‘Blancos’, però, prevederebbe l’inserimento di uno degli uomini più in forza della squadra meneghina: Denzel Dumfries. Dopo aver faticato ad inizio stagione, l’ex PSV ha mostrato una crescita enorme attirando su di sè l’interesse di diverse società.

Un possibile due per uno all’orizzonte, dunque, con Ancelotti che può dare il via libera agli addii di Ceballos e Jovic in cambio del cartellino di Dumfries.