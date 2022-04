“Inumano in Champions”, arriva gratis: tifosi estasiati

Un’altra serata in Champions League da incorniciare: prestazione super con il possibile colpo a parametro zero in estate

Il Chelsea è passato dalle stelle alle stalle in pochissimo tempo: la formazione di Tuchel già pregustava il passaggio del turno in Champions League, ma il Real Madrid non muore mai.

Uno dei migliori in campo per il Chelsea è stato ancora una volta il centrale tedesco, Antonio Rudiger, con un passato in Serie A alla Roma prima del suo trasferimento a Londra. L’ex giallorosso ha segnato anche il momentaneo 0-2 facendo sognare i tifosi “Blues”, ma il Real Madrid è tornato alla carica con un assist al bacio del solito Modric e del gol immancabile di Karim Benzema.

Una serata fantastica per Rudiger, che ha ricevuto così tanti complimenti sui social: “Rudiger questa sera INUMANO”. Oppure ancora un altro commento: “Rudiger inarrestabile. Cosa darei per riaverlo nella Roma. #AsRoma”. La sua prestazione è stata da incorniciare con un possibile colpo a zero per le big d’Europa: sulle sue tracce c’è anche la Juventus, che si sarebbe già spinta in avanti da tempo per chiudere l’affare da urlo per regalare un altro innesto di qualità a Massimiliano Allegri.

Rudiger domani chiede 100 mln alla firma#RealMadridChelsea — Juanito (@juanito1897) April 12, 2022

Pazzesco il calcio. #Rudiger il migliore in campo scivola sull’azione che potrebbe rivelarsi decisiva. Pazzesco #RealMadridChelsea — Massimo Crocetti (@max_cromax) April 12, 2022

Thiago Silva Rudiger mostruosi come sempre. James e Mount sembravano giocatori con 10 anni alle spalle. Kovacic si sta portando il centrocampo del Chelsea sulle spalle. Havertz senza palla è chiave al pressing che ti ha portato a dominare per 80 minuti. Inerzia spezzata da Modric — Broseph (@Joe_40_) April 12, 2022

Calciomercato, Rudiger verso l’addio al Chelsea

Il centrale tedesco, Antonio Rudiger, si libererà a zero dal Chelsea senza pensare al rinnovo contrattuale con il club inglese. Anche il Real Madrid avrebbe pensato a lui per rinforzare il reparto difensivo per un altro giocatore importante da regalare a Carlo Ancelotti, che è riuscito a conquistare per l’ennesima volta una semifinale di Champions League.