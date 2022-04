Tre squalificati e ammenda per la Juve: i verdetti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha comunicato ufficialmente le decisioni dopo la 32esima giornata di Serie A: tre squalificati e multa per la Juventus

Si è conclusa ieri sera la 32esima giornata del campionato di Serie A. Bologna-Sampdoria ha sancito la fine del turno, che ha visto frenare nuovamente Napoli e Milan in ottica lotta scudetto, favorendo la ripresa dell’Inter. Come di consueto, il Giudice Sportivo ha comunicato i giocatori squalificati che dovranno restare fermi per un turno.

In totale sono tre: si tratta di Ampadu (Venezia), Zurkowski (Empoli) e Muldur (Sassuolo), tutti diffidati e ammoniti nei rispettivi match contro Udinese, Spezia e Atalanta. Fermato per una giornata anche Juric, per via del giallo ricevuto dall’arbitro nella gara col Milan. Dalla prossima, invece, verranno squalificato in caso di nuova ammonizione Abraham (Roma), Djuric (Salernitana) e Haps (Venezia).

Giudice Sportivo, ammenda di 2000 euro per la Juventus

Comminate, inoltre, anche tre ammende nei confronti di Juventus, Udinese e Venezia. Per la ‘Vecchia Signora’ e i friulani la multa è di 2mila euro. Il club di Exor è stato punito per aver esposto uno striscione accompagnato da cori offensivi verso le istituzioni internazionali del calcio. Ammenda di 1000 euro, invece, per gli arancioneroverdi. Multa anche per Zappacosta (Atalanta) di 2mila euro, a causa di una simulazione in area di rigore.