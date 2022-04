Champions, Karim the dream: Real in semifinale | Impresa Villarreal

Incredibile impresa del Villarreal all’Allianz Arena, Bayern Monaco eliminato dalla Champions: Benzema stende il Chelsea, Real in semifinale

Quelle della Champions League sono serate che fanno sognare tutti noi amanti del calcio. E anche stavolta la massima competizione europea non ha deluso le attese. A cominciare dalla partita pazzesca andata in scena al Bernabeu. In semifinale alla fine ci va il Real Madrid, dopo numerosi ribaltoni e colpi di scena.

A dispetto di quanto si pensasse, la gara per gran parte del tempo ha visto nettamente meglio il Chelsea rispetto ai ‘Blancos’ di Ancelotti. Sono stati proprio gli inglesi, infatti, a sbloccare il risultato con una gran conclusione a giro di Mason Mount da fuori area. Poco dopo l’inizio della ripresa arriva anche il raddoppio di Rudiger, che batte di testa Courtois su calcio d’angolo. L’ex Marcos Alonso, poi, firma la fantastica rimonta, ma l’arbitro annulla tutto, dopo un consulto col Var, per un tocco di mano dell’esterno. Al 75esimo il tris che fa sognare i tifosi lo realizza Werner, ma appena cinque minuti dopo sale in cattedra il professore Luka Modric. Assist da stropicciarsi gli occhi del croato per Rodrygo, che accorcia le distanze e manda le squadre ai supplementari.

Champions, Real Madrid-Chelsea 2-3 e Bayern Monaco-Villarreal 1-1: i tabellini

A quel punto ci pensa di nuovo Karim the dream. Benzema realizza il gol del 2-3, affossando il Chelsea e confermandosi re indiscusso della Champions in questa magica stagione. Dall’altra parte avviene letteralmente un’impresa storica. Il Villarreal risponde con Chukwueze alla rete del solito Lewandowski e, dopo la Juventus, elimina incredibilmente anche il Bayern Monaco.

Real Madrid-Chelsea 2-3 (d.t.s.): 15′ Mount (C), 51′ Rudiger (C), 75′ Werner (C), 80′ Rodrygo (RM), 96′ Benzema (RM)

Bayern Monaco-Villarreal 1-1: 52′ Lewandowski (BM), 88′ Chukwueze (V)