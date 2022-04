Doppio colpo Juve, arriva l’inatteso annuncio UFFICIALE

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per colpi da urlo: doppio annuncio in ottica futura

Idee suggestive per il club bianconero per quanto riguarda il futuro: tanti i nomi che circolano in orbita Juventus per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

E così le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, potrebbe avvicinare Molina alla Juventus. Ai microfoni di Tuttosport il dirigente del club friulano ha svelato: “Lo vidi Wyscout e pensai: ‘Ha caratteristiche da top club’. Può giocare come quarto di difesa o come quinto come fa con noi”. Poi ha aggiunto informazioni suggestive sull’interesse della Juventus: “L’ho sentito anch’io in giro e con lui non si sbaglia. C’è un ottimo rapporto con i bianconeri, ma ci sono altri club interessati a lui: sarà una bella lotta in estate”.

Calciomercato Juventus, la pazza idea per il post Dybala

Lo stesso Pierpaolo Marino ha analizzato al meglio la situazione anche in casa Juventus per quanto riguarda il post Dybala. L’attaccante argentino non ha trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale e dirà addio a parametro zero al termine della stagione. L’indizio potrebbe arrivare dall’ex Udinese, che non entusiasma più di tanto con la maglia dell’Atletico Madrid. Il direttore Marino ha rivelato: “De Paul deve essere un titolarissimo anche con Simeone, proprio come succede nell’Argentina”. Infine, ha concluso: “Se non dovesse essere impiegato con costanza, un suo possibile ritorno in Serie A non mi stupirebbe. Sarebbe perfetto per la Juventus del post Dybala”.